Sonetti: “Fiorentina a Roma senza paura, attenzione a Milinkovic-Savic”

Nedo Sonetti, figura storica del calcio italiano, ha parlato in serata ad Italia 7 affrontando molti temi di attualità in casa gigliata:

La Fiorentina deve giocare senza paura per vincere contro la Lazio. Iachini deve impostare una squadra non troppo attendista, è necessario fare gioco ed essere liberi mentalmente. La difesa dovrà prestare particolare attenzione ad Immobile ma anche a Milinkovic Savic, il serbo ha un grande tiro da fuori. Futuro Iachini? Beppe deve pensare alla salvezza e cercare di portare a termine il suo compito nel miglior modo possibile. Pensare troppo al futuro in questo momento può essere controproducente.