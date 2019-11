Simeone, il parere di Riva: “Si si muove bene, non si sente l’assenza di Pavoletti”

Il mito del Cagliari Gigi Riva, alla vigilia del suo settantacinquesimo compleanno, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Fra i temi affrontati anche Simeone, ex centravanti viola e avversario della Fiorentina domenica prossima:

Al Cagliari tutti sanno cosa fare. Ho visto parte della vittoria di Bergamo contro una squadra che non è per caso in alto in classifica. Joao Pedro e Simeone si muovono molto bene. Sono stati bravi a non far sentire l’assenza di Pavoletti.