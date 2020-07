Serie B – Segna un viola in prestito, ma il Crotone travolge il Livorno e ipoteca la A

Non era cominciata bene la serata del Crotone a Livorno, ma è finita in festa. Gli squali hanno fatto un sol boccone dei Toscani vincendo 1-5 e ottenendo così la quasi certezza della promozione in Serie A al fianco del Benevento (9 punti di vantaggio sullo Spezia che deve giocare altre 3 partite). Per i labronici, da segnalare il gol del vantaggio segnato dal viola in prestito Mattia Trovato, alla prima segnatura fra i professionisti. Per tutti gli aggiornamenti e gli approfondimenti sul campionato cadetto, visita NUMERICALCIO.IT