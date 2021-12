Serie A noiosa? Al contrario: il dato sui gol stagionali è schiacciante

Non si segna quanto in Italia da nessuna parte ai massimi livelli europei

Ecco la statistica pubblicata dalla Lega Serie A sui propri canali social: a chi accusa quello italiano di essere un campionato non molto emozionante, viene presentata la classifica dei gol segnati nelle top 5 leghe europee, in testa alla quale figura proprio la Serie A con 574 reti, ben 43 in più rispetto alla Ligue 1 seconda.