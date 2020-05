Serie A, ipotesi tre nuovi orari: ecco quali

Nuovi orari allo studio da parte della Serie A per la ripartenza, dopo le polemiche degli ultimi giorni. Dopo una prima ipotesi, infatti, la Lega sta studiano nuove opzioni, in attesa dell’incontro di domani con il ministro Spadafora e la Figc in cui sarà deciso se e quando il campionato ripartirà. Inizialmente, la prima ipotesi prevedeva tre diverse finestre: 16.30, 18.45 e 21. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera le nuove finestre orarie per le partite di campionato dovrebbero essere alle 17, 19.15 e 21.30. Venerdì l’assemblea di Lega si riunirà, dopo il vertice con Spadafora, per ratificare il calendario definitivo. Notizia riassunta da Calcio e Finanza.