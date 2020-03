Serie A, rinviata anche Sampdoria – Verona

Questa la decisione della Lega Serie A, che a breve farà uscire un comunicato ufficiale. Quindi la sfida in programma domani sera a Marassi non si giocherà, nonostante le parole del governatore della Liguria Giovanni Toti, che proprio quest’oggi in conferenza stampa aveva manifestato la sua volontà di giocare la gara a porte chiuse. Queste le sue parole:

Giocare Sampdoria-Verona a porte aperte è un potenziale grosso rischio. Genova per ora fortunatamente non presenta contagi e, da parte nostra, sarebbe stato davvero imprudente far assistere i tifosi sugli spalti. Le altre gare rinviate? E’ possibile che la Lega faccia altrettanto, ma sarebbe meglio che lo chiedeste al presidente della Lega.