Senatore Totaro: “Nuovo stadio? Ero favorevole al restauro del Franchi”

Così il senatore fiorentino Achille Totaro a 30° minuto:

Siamo di fronte a una situazione molto difficile per la nostra nazione, nessuno poteva immaginare la gravità del virus. Nel mondo del calcio ci sono stati personaggi come Commisso che hanno subito capito la questione, però poi ci sono stati i dirigenti della Uefa che hanno invece sottovalutato il problema. D’altronde anche negli altri paesi come ad esempio la Francia noto molta superficialità rispetto a questa emergenza. Nuovo stadio? La realtà è che gli amministratori anche di altri comuni hanno il timore di essere coinvolti in una sorta di contrattazione del prezzo. Vedevo favorevolmente l’idea di restaurare il Franchi ma è un’ipotesi adesso molto difficile. Commisso? E’ un americano e in quanto tale ha una mentalità diversa. Sicuramente ha portato una ventata di aria fresca, ha intrapreso una campagna acquisti interessante in ottica prossima stagione.