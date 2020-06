Scontro Lega-Sky: c’è l’ultimatum. Il 12 luglio termine massimo per il pagamento dell’emittente

Lo scontro fra Lega Serie A e Sky sembra essere giunto a un punto decisivo. I club sono ancora in attesa del pagamento da 131 milioni corrispondente all’ultima tranche della stagione da parte dell’emittente satellitare e secondo Repubblica.it ci sarebbe l’ultimatum definitivo: se entro il 12 luglio non arriveranno i soldi sarà staccato il segnale e non potranno più essere trasmessi i match. DAZN ha promesso di pagare entro luglio con un piano di rientro, mentre Sky ha finora taciuto ogni comunicazione. Si va verso il rischio di niente partite fino al 2 agosto, data di termine del campionato.