Come riporta gazzetta.it, ieri il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha dato vita ad un giallo in casa rossonera. “Abbiamo qualche positivo, ma sono in via di guarigione”, avrebbe detto il presidente del club rossonero. Club che però si è affrettato a smentire, o meglio, chiarire le parole del proprio numero uno: Scaroni, infatti, si sarebbe riferito a casi già superati, come quelli di Maldini padre e figlio. I test sierologici al Milan verranno conclusi entro 48 ore.