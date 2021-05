Sassuolo, De Zerbi esce allo scoperto: “Posso andare via, ma sarò io a dirlo”

De Zerbi tocca il tasto futuro nella conferenza pre-Atalanta

Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi, tra i papabili tecnici della Fiorentina del futuro, ha parlato in conferenza stampa presentando la gara di domani contro l'Atalanta: "Futuro? Il discorso è semplice e ho parlato anche con i ragazzi. Scrivono che ho firmato a destra o a manca, che ho l'accordo o non ho l'accordo, ho detto a loro che i primi a saperlo saranno loro, insieme alla mia società, per correttezza e riconoscenza, che è una cosa che a me non manca. Ci può essere la possibilità che vada via come non ci può essere e non è una questione di non dirlo per far sì che i giocatori tirino fino alla fine, i giocatori sono seri per andare avanti con me o senza di me, non dipende da questo, sarò io a dirlo ma non un sito, uno scoop, perché scoop o segreti non ce ne sono, a me piace far la cosa in maniera chiara e corretta".