Sampdoria, i tifosi contestano Ferrero con un… aereo: “Basta Circomassimo!”

I tifosi blucerchiato hanno noleggiato un aereo per fare gli auguri alla Sampdoria (75° compleanno) e contestare il Presidente

Per fare gli auguri alla Sampdoria nel giorno del suo 75esimo compleanno e per criticare il presidente Massimo Ferrero, un gruppo di tifosi blucerchiati ha scelto il cielo. Hanno noleggiato un piccolo aereo da turismo ed hanno fatto volare uno striscione con scritto "Auguri Samp! Basta Circomassimo!". L'aereo ha sorvolato tutta l'area della città da ponente a levante. La tifoseria da tempo contesta Ferrero per la politica societaria con scarsi investimenti sulla squadra. (Lo riporta SportMediaset)