Salernitana, Lotito sbotta contro Ventura per colpa di un ex viola. Il tecnico si dimette

Addio sogni playoff per la Salernitana di Lotito. Ieri la sconfitta contro lo Spezia ha pregiudicato ai campani la possibilità di salire in Serie A. Il patron Claudio Lotito era su tutte le furie, tanto da esser pizzicato in video mentre si lamenta delle scelte adoperate da mister Ventura. Queste le frasi incriminate: “Sto pezzo di m…, questo è matto. Ha tolto Akpa a centrocampo…ha rovinato tutto…sempre co sto Maistro”.

Protagonista della vicenda, a suo malgrado, l’ex viola Fabio Maistro. Il centrocampista infatti è stato espulso lasciando la squadra in dieci in una fase chiave dell’incontro.

Aggiornamento: Notizia invece di oggi pomeriggio la separazione tra mister Ventura e la Salernitana, questo il comunicato:

L’U.S. Salernitana 1919, presso atto della volontà del tecnico Gian Piero Ventura di non proseguire alla guida della prima squadra, ringrazia il medesimo per il lavoro svolto, la professionalità e l’impegno profuso nel corso di questa stagione e gli augura le migliori fortune professionali.

