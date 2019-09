Romagnoli: “Sembrava che ognuno giocasse per i cavoli suoi”

Il capitano del Milan Alessio Romagnoli ha parlato ai microfoni della RAI dopo la sconfitta dei rossoneri per 1-3 con la Fiorentina. Queste le sue parole riprese da pianetamilan.it:

In questi casi non c’è molto da dire perchè l’unica cosa che serve è stare insieme. E’ chiaro che dobbiamo migliorare ma il gruppo non deve mollare mai. Oggi non siamo stati squadra, sembrava che ognuno giocasse per i cavoli suoi. Non so perchè, ne parleremo in settimana. Il mister? Siamo con lui fino alla morte