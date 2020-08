Tifosi allo stadio, OMS: “Potrebbe essere disastroso, è poco realistico”

Il direttore delle emergenze dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Michael Ryan, ha fatto il punto della situazione sul Coronavirus e la possibile riapertura degli stadi ai tifosi.

Non lo sappiamo. Grandi folle di 40mila, 50mila, 60mila persone… Non è solo per il rischio di essere allo stadio, ma anche di raggiungerlo con i mezzi pubblici, di trovarsi dentro bar e club. Immaginate tutti i problemi che abbiamo ora con i locali notturni e i bar. Moltiplicateli per un’esperienza di quattro o cinque ore, in cui migliaia di persone convergono con lo stesso trasporto pubblico in un posto. E poi tutti gli aspetti sociali che seguono. Potrebbe essere disastroso. È poco realistico pensare che nei paesi con trasmissione locale vedremo grandi incontri come quest’anno. Forse dovremmo aspettarci che quando le cose miglioreranno possiamo passare da zero persone a forse mille o duemila.