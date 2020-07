Rebic, che numeri! Solo in due hanno segnato di più su azione nel 2020

Quello messo a segno stasera a San Siro contro il Bologna è stato l’undicesimo gol di Ante Rebic nella Serie A 2019/20. Un campionato in cui il croato ha inizialmente faticato a trovare spazio, ma che sta assumendo a tutti gli effetti i tratti di quello della sua consacrazione. A testimoniarlo accorre prontamente un dato dell’ultim’ora scovato da Opta: le 11 reti segnate da Rebic nel 2020 (era difatti rimasto a secco fino a gennaio) ne fanno il terzo giocatore in Europa per gol realizzati su azione, dietro ai soli Haaland (13) e Lewandowski (12).