Claudio Ranieri presenta Sampdoria-Fiorentina con due giorni d’anticipo. E dice: “Sarà una bellissima sfida. La Fiorentina è stata costruita ed è stata rinforzata con il mercato di gennaio. In questo momento ha i nostri stessi obiettivi ma in futuro ne ha altri” le sue parole in conferenza stampa. “Alla Fiorentina c’è un allenatore coriaceo che voi conoscete bene e che io ho avuto da giocatore. So cosa infonde alla squadra. Ha vinto a Napoli e ha messo in difficoltà la Juventus, non sarà facile ma noi stiamo attraversando un buon momento e quindi non sarà facile neanche per loro. Mi aspetto una Fiorentina che si richiude a fisarmonica e riparte a mille all’ora” dice Ranieri. Infine una battuta sull’ipotesi del Var a chiamata: “E’ una cosa simpatica. La nostra chiamata può essere simpatica, bisogna vedere come la prendono gli arbitri (ride ndr). Un conto è che la chiamino loro e un altro che lo chiamiamo noi. E’ un segno di apertura. Gli arbitri sono sempre più competenti ma qualcosa può sfuggire e questa macchina può essere utile affinché le partite siano più giuste e reali”.