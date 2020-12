Il viola in prestito Ranieri: “Alla Fiorentina ho capito che sarei potuto arrivare in alto”

Luca Ranieri, giovane difensore della Fiorentina in prestito alla Spal ha parlato del suo passato in viola:

“Da quando ho iniziato l’esperienza a Firenze ho sempre avuto la volontà di arrivare in alto, però, dopo la finale del Campionato Primavera 2018, in cui affrontammo l’Inter, è arrivata la chiamata del Foggia, che mi voleva per il successivo campionato di Serie B. È stato proprio quello il momento dove ho capito che la mia passione avrebbe potuto trasformarsi nel mio lavoro”