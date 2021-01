Qui Torino: via Giampaolo, arriva Nicola?

Le rassicurazioni arrivate a caldo da parte del presidente Cairo nell’immediato post partita di Torino-Spezia, scrive Gianluca Di Marzio, non dovrebbero essere sufficienti per la riconferma in panchina di Marco Giampaolo. L’allenatore granata va infatti verso l’esonero: continuano le valutazioni e le riflessioni da parte della dirigenza del Toro, ma si fa sempre più largo l’ipotesi di un cambio in panchina. In caso di separazione con Giampaolo, il grande favorito per la sostituzione è Davide Nicola.