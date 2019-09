Qui Samp, niente conferenza per Di Francesco. In campo sarà ancora 3-5-2

Eusebio Di Francesco non parlerà alla vigilia di Fiorentina-Sampdoria. Motivo? Questioni logistiche, visto il poco tempo a disposizione per incastrare allenamenti, conferenza e viaggio a Firenze. Il tecnico blucerchiato andrà avanti con il 3-5-2: Audero in porta, Bereszynski, Murillo e Colley in difesa, Depaoli a destra, Murru a sinistra, Vieira, Ekdal e Linetty in mediana, attacco formato da Gabbiadini e Quagliarella.