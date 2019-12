Qui Bologna – Ultimo allenamento del 2019 per i rossoblù, tre rientri in gruppo

Ultimo allenamento del 2019 questa mattina a Casteldebole per il Bologna, anche oggi sotto gli occhi di tanti tifosi. Come riporta il sito zerocinquantuno.it, il gruppo di Sinisa Mihajlovic, a cui si sono riaggregati gli altri tre sudamericani Gary Medel, Rodrigo Palacio e Nehuén Paz, ha iniziato la seduta con un lavoro atletico, svolgendo poi alcuni esercizi tecnico-tattici e una partitella a ranghi misti. Ancora lavoro differenziato per Ladislav Krejci e Santander e Krejci, mentre Mitchell Dijks ha portato avanti il suo programma di recupero. La ripresa delle attività è fissata per giovedì alle ore 14, sempre a porte aperte.