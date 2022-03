Qui Bologna: Mihajlovic sorride per il recupero di un big

In vista di Fiorentina-Bologna, tornerà Arnautovic. E forse anche Medel

Sta rientrando l'emergenza in casa Bologna in vista della gara di domenica alle 12,30 al Franchi di Firenze. Il recupero più importante per Mihajlovic è quello di Marko Arnautovic che ieri si è negativizzato al Covid e da domani dovrebbe ricominciare ad allenarsi a Casteldebole. Il suo rientro contro la Fiorentina è a questo punto scontato, ma potrebbe non essere finita qui. Secondo il Corriere dello Sport, potrebbe essere recuperabile anche Gary Medel. L'infortunio muscolare accusato col Torino sta migliorando e il cileno potrebbe stringere i denti.