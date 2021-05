Pubblico negli stadi per l’ultima di campionato? Dal governo può arrivare l’ok

Le parole del Sottosegretario alla Salute, Andrea Costa

Come spiega in una nota, il Sottosegretario al Ministero della Salute, Andrea Costa, è favorevole alla riapertura degli impianti di Serie A in occasione dell'ultima giornata di campionato. Ecco il suo pensiero: "Mi auguro che si prenda in considerazione la possibilità di riaprire gli stadi almeno per l'ultima giornata del campionato di Serie A. Sono più facilmente controllabili alcune migliaia di persone all'interno di uno stadio che decine di migliaia di tifosi in una piazza pubblica o per le vie della città. L'esempio critico dei festeggiamenti in piazza a Milano per la vittoria dello scudetto dell'Inter ce lo dimostra. Negli impianti sportivi i tifosi accederebbero tramite protocolli di sicurezza approvati dal Cts, sarebbero distribuiti in maniera ordinata e uniforme in tutto lo stadio, con il rispetto delle distanze di sicurezza, indossando la mascherina".