Pioli ripensa all’1-1 di Firenze: “Per la prestazione avremmo meritato un altro risultato”

“Abbiamo rimpianti per la Coppa Italia, soprattutto per la partita d’andata. Un po’ per demerito nostro e un po’ per certe decisioni”. Così Stefano Pioli, allenatore del Milan, apre la conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Lecce.

Il tecnico del Milan ha parlato anche delle ultime partite: “Le somme vanno tirate alla fine, ma i punti che una squadra ha in classifica sono quelli meritati. Il dispiacere è che per le prestazioni tecnico-tattiche avremmo meritato risultati diversi, come all’andata o a Firenze. Significa che siamo mancati su altri elementi come attenzione o determinazione: se nello sport non si vince, si impara. Mi auguro di non ripetere gli stessi errori per fare un finale di campionato diverso”.