Non solo porte chiuse, ma anche conferenze stampa annullate. Così si è deciso a Milano su entrambe le sponde. Annullati quindi i consueti appuntamenti di vigilia sia per Stefano Pioli, in vista di Milan-Genoa che di Antonio Conte verso Juventus-Inter. Anche Claudio Ranieri rinuncerà alla conferenza stampa da casa Samp. Intanto il Governatore del Friuli non si rassegna di fronte alla decisione di disputare Udinese-Fiorentina a porte chiuse: LEGGI QUI