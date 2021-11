Perinetti: “Con Conte al Tottenham, Vlahovic è una possibilità concreta”

Il ds del Siena commenta le future mosse di mercato del Tottenham di Conte, che strizza l'occhio a Vlahovic

L'arrivo al Tottenham di Antonio Conte può smuovere in maniera pesante gli equilibri del mercato di gennaio. Il ds Giorgio Perinetti ha avuto l'allenatore salentino nelle esperienze in panchina a Bari e a Siena, e commenta le mosse future del club londinese: "Pur avendo Levy disponibilità economiche notevoli non so quante possano essere le risorse già a disposizione a gennaio. L’appeal di Conte può essere determinante".