Paulo Fonseca con il fiatone: “Mezza squadra stanchissima, con la Fiorentina…”

Nonostante la vittoria tennistica in casa della Spal, il tecnico della Roma Paulo Fonseca deve cercare di gestire lo stato di forma dei suoi giocatori in questo periodo di impegni ravvicinati. L’allenatore portoghese, nel post gara di Dazn, ha parlato del recupero in vista della sfida di domenica contro la Fiorentina: “Pau Lopez? Oggi è stato molto male, ha vomitato tutto il giorno. Ho parlato con lui e mi ha detto che voleva giocare anche in queste condizioni, ma è stato un giorno molto difficile per lui”. Sugli altri: “Spinazzola, Bruno Peres, Kolarov, Mancini e Diawara ultimamente hanno giocato molto e sono stanchissimi, ma devono recuperare perché con la Fiorentina sarà difficile”.

