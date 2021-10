Patentino Uefa A, promossi tanti ex viola. Ma il migliore è De Rossi

Pazzini, Montolivo, Pizarro, Vieri e Matri da oggi potranno allenare fino alla Serie C o fare il vice in Serie A

Sono stati ufficializzati dal Settore Tecnico della FIGC i nuovi allenatori UEFA A. Con questa abilitazione i neoallenatori potranno guidare tutte le formazioni giovanili (comprese le Primavera), tutte le squadre femminili e le prime squadre maschili fino alla Serie C; potranno inoltre essere tesserati come allenatori in seconda sia in Serie B che in Serie A maschile. I migliori del corso sono risultati Daniele De Rossi e Alessandro Del Piero, ma nell'elenco figurano anche tanti ex viola come Alessandro Matri, Riccardo Montolivo, David Pizarro, Giampaolo Pazzini e Christian Vieri.