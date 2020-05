Passo avanti della Premier: in Inghilterra da domani allenamenti a piccoli gruppi

La Premier League riparte. O almeno ci prova. Come riporta Sky Sport, l’Inghilterra ha dato l’ok per far svolgere alle squadre allenamenti a gruppi di massimo cinque giocatori, sempre mantenendo le distanze e quindi senza contatto fisico. I giocatori dovranno firmare per la propria accettazione delle politiche in materia di sanità; le società, inoltre, dovranno avere un incaricato esterno allo staff sanitario che vigili sulla corretta applicazione delle norme. Il campionato, infine, avrebbe come obiettivo la data del 12 giugno.