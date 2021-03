Panchina d’oro, Gasperini fa il bis: battuti Conte, Pioli e co.

Gian Piero Gasperini vince la Panchina d’Oro per il secondo anno consecutivo. Battuta la concorrenza dei vari Pioli, Conte, Inzaghi e Sarri per quanto fatto nella stagione 2019/20. A differenza di un anno fa, non c’è stata alcuna celebrazione a Coverciano – ovviamente per le restrizioni determinate dalla pandemia –. Il voto è stato espresso online. “La dedico a tutta Bergamo, allo staff e ai giocatori: a tutti quanti, perché è veramente una vittoria di squadra. Ottenerlo è stato ancora più difficile dell’anno scorso e forse, proprio per questo motivo, questa Panchina d’Oro è ancora più bella” le parole del mister dell’Atalanta riportate da gazzetta.it. La panchina d’argento (per la B) è andata a Pippo Inzaghi; per la Serie C, Massimo Alvini della Reggiana, e per i campionati femminili Giampiero Piovani del Sassuolo.