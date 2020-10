All. Padova: “4 o 5 cambi. Giocatori toscani con grande motivazione”

Il tecnico del Padova, Andrea Mandorlini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Coppa Italia contro la Fiorentina (I RISULTATI). Queste le sue parole riportate da padovasport.tv:

Rimangono a casa Kresic e Valentini, Jefferson, Paponi e Beretta. Per noi una vetrina? Giocare per perdere non gioca nessuno, anche se ci sono due categorie di differenza cercheremo di fare il meglio che possiamo. Quando indossi i colori di una società come il Padova devi fare il massimo, abbiamo il morale alto. Più di qualche cambio di sarà. Faremo circa 4-5 cambi, questa è la mia idea. Vogliamo provare qualcosa di nuovo. Quelli di domenica hanno recuperato tutti, tutti hanno voglia di giocare contro la Fiorentina. Se terrò conto dei tanti toscani? Buglio, Fazzi, Santini, Gasbarro, Vannucchi, Pelagatti, Della Latta… hanno tutti grande motivazione.