Obiettivi, Belotti-Petagna-Caicedo il destino di uno dipende dall’altro

Dopo l'infinito valzer di allenatori sulle panchine di Serie A, è in arrivo un altro giro, però in questo caso si tratta di punte.

Come scrive TuttoMercatoWeb.com, il mercato di Serie A ancora non sembra entrato nel vivo, però, dopo il grande valzer sulle panchine, anche quello degli attaccanti sembra sempre più vicino. La Roma di Mourinho è in cerca di un attaccante e infatti ormai da tempo hanno espresso il proprio interesse per Belotti del Torino, il quale non sembra intenzionato a rinnovare il proprio contratto con i granata. Dunque la palla in questo momento è nelle mani dell'attaccante, che dovrà decidere se proseguire il suo matrimonio con i granata o fare questo salto di qualità che gli permetterebbe di giocare la nuova competizione europea con la maglia giallorossa. Il Torino, nel caso in cui Belotti non dovesse rimanere, ha già sondato alcuni terreni e quello più concreto porta alla punta azzurra Andrea Petagna, giocatore che nel Napoli non ha trovato molto spazio e a Juric piace molto. Napoli che in quel caso potrebbe pensare a Caicedo della Lazio, giocatore che però piace anche ad Inter, con SimoneInzaghi allenatore, e in Arabia Saudita.