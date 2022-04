Nuove norme sul mercato, Branca: “Tutti cedibili a fronte di offerte importanti”

Le norme varate qualche giorno fa spingeranno i club a non opporre resistenza quando verranno avanzate offerte irrinunciabili

Marco Branca , ex giocatore della Fiorentina ed ex dirigente dell'Inter, oggi gestisce un'agenzia di procura (quella di Ikoné, ndr), e ha rilasciato un'intervista a La Repubblica:

"Oggi in Serie A a fronte di offerte molto importanti sono tutti cedibili. Se ti succede di potere portare a casa 115 milioni per Lukaku, devi venderlo e in fretta. L'importante è potere reinvestire una parte consistente di quel che si incassa. La situazione potrebbe migliorare nel tempo".