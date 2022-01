Non solo Vlahovic, la Juve vuole anche Nandez… senza pagare un centesimo

La strategia della Juve è semplice, e consiste nel non impegnarsi

Lo sforzo per Vlahovic è in arrivo, l'accordo con la Fiorentina pure: ma la Juventus non si ferma qui. I bianconeri stanno anche muovendosi per l'arrivo di Nandez dal Cagliari in caso di partenze a centrocampo, con il giocatore che è in uscita da Cagliari ma i sardi che vorrebbero 2 milioni per il prestito e altri 15 per il riscatto. La Juventus, d’altra parte, è disponibile solo a un arrivo in prestito del centrocampista. Lo riporta Gazzetta.it.