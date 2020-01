Nicola in sala stampa: “Behrami un valore aggiunto. Soddisfatto della prestazione, non del risultato”

Ecco le parole di Davide Nicola in sala stampa:

Più deluso per la mancata vittoria o più soddisfatto per la prestazione? Rispondo: tutte e due. Non siamo ancora sicuri di proporre alcune giocate ma siamo sulla buona strada della crescita. Dobbiamo migliorare, peccato per l’occasione persa, avremmo meritato di più. Con la società stiamo valutando di migliorare questa rosa, in attacco, ad esempio, in pratica, ho quattro punte centrali. Behrami e Sturaro sono importanti per noi a centrocampo, lo svizzero era tanto che non giocava con continuità ma ha una grande concentrazione, il suo modo di giocare è coinvolgente, può darci un valore aggiunto. Questa squadra ha ampi margini di miglioramento.