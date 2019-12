Tutto confermato in casa Inter, Antonio Conte opta per il suo classico 3-5-2. Ecco l’undici nerazzurro: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Vecino, Brozovic, Valero, Biraghi; Lautaro, Lukaku. Confermate, dunque, le sensazioni della vigilia riguardanti Bastoni come sostituto dell’acciaccato Godin e la presenza dell’ex sindaco viola Borja Valero nel mezzo insieme a Vecino e Brozovic.