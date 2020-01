Napoli, Gattuso conta gli uomini per la Fiorentina: in tre verso l’indisponibilità

Gennaro Gattuso ha fatto il punto sugli infortunati del Napoli dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Perugia: tre big vanno verso l’esclusione.

Mertens torna stasera o domattina. Si è curato, speriamo di averlo a disposizione per la prossima settimana. Koulibaly abbiamo provato a recuperarlo, ma se a livello strumentale si evidenzia ancora un problema non posso rischiare di farlo infortunare, non me la sento di rischiare. In questo momento dobbiamo rispettare i tempi. Ghoulam è stato fermo cinque-sei giorni, domani lavorerà in gruppo al 50%. Credo che per settimana prossima dovremmo averlo a disposizione. (parole riportate da TMW)