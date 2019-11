Napoli, De Laurentiis al contrattacco: “Vi caccio tutti”. Mezza squadra in vendita

“Vi caccio tutti”. Questo in estrema sintesi il pensiero di Aurelio De Laurentiis che da Los Angeles sta progettando il Napoli del futuro. Come scrive Sport Mediaset, sarà una vera e propria rivoluzione con tanti big e simboli che saranno venduti, a maggior ragione dopo l’ammutinamento dal ritiro. Il presidente partenopeo vuole fare “piazza pulita”: via tutti quelli che hanno animato la rivolta. Sette sono gli indiziati: da Mertens a Callejon (forse già a gennaio), passando per Insigne, Allan, Ghoulam, Hysaj e Koulibaly. Anche in panchina Ancelotti è in bilico.