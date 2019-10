Nainggolan racconta: “Tornare a Cagliari scelta semplice. E De Rossi…”

Intervistato da Diletta Leotta su Dazn, torna a parlare Radja Nainggolan. Il belga, vicino alla Fiorentina nella scorsa estate, si racconta a 360° e svela perché è tornato in rossoblu in estate: “Tornare a Cagliari è stata una scelta semplice: io sono di parola. Avevo parlato col presidente Giulini ma era più uno scherzo. Lui diceva che mi voleva, poi nel mercato è uscita questa situazione e son tornato subito. Sapete della situazione di mia moglie, certe volte bisogna essere prima uomini rispetto a pensare alla propria carriera”.

Sul colore viola e le sua scaramanzia: “Prima di arrivare a Cagliari non lo ero, poi qua un po’ mi è venuta: c’era Daniele Conti che baciava mille braccialetti e catenine, il presidente Cellino che non voleva il numero 17 e vedere il viola”. Infine su De Rossi, altro giocatore accostato alla Fiorentina nello scorso calciomercato: “Mi spiace tanto che sia andato via dalla Roma, probabilmente aveva brutti pensieri. Ha fatto bene ad andare al Boca, voleva vivere l’emozione della Bombonera”.