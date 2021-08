Nainggolan ne combina un’altra: patente ritirata in Belgio, ecco perché

Limiti di velocità superati e guida in stato di ebbrezza per l'ex Inter e Cagliari

Diciamo che non è cominciata benissimo l'avventura di Radja Nainggolan nel suo Paese. Prima la sconfitta della sua nuova squadra, l'Anversa, nel playoff di andata di Europa League, poi questa notte intorno alle 4 è stato fermato dalle autorità mentre sfrecciava ad alta velocità in una delle strade principali della città belga. Le forze dell'ordine lo hanno sottoposto all'alcol test e l'ex centrocampista di Inter, Cagliari e Roma è risultato ben oltre i limiti consentiti. A Nainggolan, ovviamente, è stata ritirata la patente per almeno quindici giorni. Lo riporta fcinter1908.it.