Milan arrivato a Firenze (in treno): il clima-partita inizia ad accendersi

I rossoneri hanno raggiunto il capoluogo toscano in vista del match di stasera

Dal profilo Twitter ufficiale del club rossonero si apprende, con tanto di immagini, dell'arrivo della truppa guidata dall'ex gigliato Stefano Pioli a Firenze. Il Milan ha raggiunto il capoluogo toscano tranquillamente in treno e adesso inizierà a prepararsi in vista della sfida serale contro la Fiorentina. Questa sera al Franchi non solo i viola dovranno rinunciare a due difensori titolari (oltre a Nastasic), ma anche la stessa formazione meneghina, con Tomori e Calabria out.