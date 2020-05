Mihajlovic fiero: “Orsolini? Il giorno prima del suo gol alla Fiorentina lo avevamo provato”

Interrogato dai giovani calciatori del Bologna, l’allenatore rossoblù ed ex viola Mihajlovic ha parlato a lungo sulla sua tecnica nel calciare le punizioni rivelando poi un dettaglio su una recente prodezza di Orsolini:

Il giorno prima del suo gol alla Fiorentina avevamo fatto qualche prova ma certamente non da quella posizione così difficile. Per tentare un tiro del genere bisogna essere bravi e avere incoscienza perché se non avesse fatto gol di sicuro lo avremmo mandato tutti a quel paese.