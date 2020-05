Mihajlovic continua a chiamare Ibra: “Per lui Bologna o Svezia l’anno prossimo. Voglio l’Europa”

Sinisa Mihajlovic, ex allenatore della Fiorentina ora al Bologna, non è riuscito a portare Zlatan Ibrahimovic al Dall’Ara in questa stagione, ma non demorde per la prossima, come spiega alla tv serba Vece Sa Ivanom Ivanovicem: “Mi ha chiamato qualche giorno fa: vedremo cosa decide in estate. Certamente non rimarrà a giocare al Milan, ma la domanda è se verrà da noi o se tornerà in Svezia. Se avrà voglia di lottare con noi per andare in Europa”.