Mihajlovic a Ibrahimovic: “Spero abbia pietà di un convalescente”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Milan, il tecnico del Bologna, l’ex viola Sinisa Mihajlovic, ha scherzato nei confronti di Zlatan Ibrahimovic (parole riprese da tuttobolognaweb.com):

Noi prima abbiamo litigato in campo, per poco non siamo venuti alle mani. Poi quando è venuto a Milano io facevo il secondo e abbiamo fatto amicizia perché lui è nato in Svezia ma i genitori sono slavi. Cosa succede l’anno prossimo? Non lo so, speriamo che domani abbia un occhio di riguardo su un convalescente come me.