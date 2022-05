Mencucci ritrova Corvino: sarà il nuovo ad del Lecce

Nuovo Ruolo per Mencucci. Ritrovare il suo amico Corvino

Mentre Panatelo Corvino festeggia la promozione con il suo Lecce, si prepara anche a riabbracciare un vecchio amico. Infatti, come riportato da Pianetalecce.it, Sandro Mencucci sarà il nuovo amministratore delegato dei salentini. I due dirigenti ex viola hanno lavorato tanto insieme, facendo cose importanti per la Fiorentina.