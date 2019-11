Mediacom, azienda di Commisso nominata la migliore per parità di genere sul lavoro

Importante riconoscimento per Mediacom. L’azienda di di proprietà di Rocco Commisso nonché main sponsor della Fiorentina è stata difatti nominata dalla WICT (Women in Cable Telecommunications) come la migliore per quanto riguarda la parità di genere e lo status professionale delle donne impiegate. Il sondaggio tramite il quale è stata costruita la classifica prendeva in considerazione, tra gli altri fattori, l’equità nel trattamento salariale e le opportunità di avanzamento a livello gerarchico. La premiazione si terrà a New York il prossimo aprile.