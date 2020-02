Marani: “Baggio è stato uno spartiacque, da quel trasferimento è iniziata l’era dei grandi capitali”

Matteo Marani, autore del documentario in onda su Sky Sport, “Il Caso Baggio” è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno:

I cinque anni trascorsi a Firenze compresa la conclusione del rapporto, rappresentano la storia più interessante di questo campione. Sulla pelle del giocatore ci sono stati interessi politici troppo grandi, che hanno stravolto la carriera di Roberto. E’ stat dimenticata la famosa conferenza stampa del 18 Maggio a Modena, mentre in piazza Savonarola succedeva di tutto, siamo riusciti a ritrovare un estratto di quella conferenza dove il giocatore parla ai tifosi fiorentini e dice di aver fatto il possibile per rimanere a Firenze. Baggio è stato uno spartiacque, da quel trasferimento è iniziata l’era dei grandi capitali, adesso è scontato che se un giocatore si afferma in una “piccola”, nel giro di poche stagioni passerà in una grande squadra, mentre prima esistevano i vari Antognoni e Bulgarelli.