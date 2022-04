Malore al Franchi, uomo salvato dalla Misericordia e trasferito in ospedale

Un uomo sulla sessantina è stato vittima di un arresto cardiaco e trasferito in ospedale

Intervento della Misericordia di Firenze in Maratona all'interno dello stadio poco prima dell'avvio della partita Fiorentina-Venezia. Secondo le prime informazioni raccolte da La Nazione, un uomo sulla sessantina ha accusato un gravissimo malore ed è andato in arresto cardiaco. Grazie all'ambulanza e alle squadre di soccorso addette alla sicurezza del Franchi, l'uomo è stato prontamente raggiunto e stabilizzato dai sanitari. E' stato poi portato in ospedale per le cure del caso. E' la terza volta che, durante una partita, gli addetti della Misericordia di Firenze riescono a salvare una persona in situazione di grave emergenza, sottolinea l'edizione online del quotidiano.