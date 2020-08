Maglie Kappa: a Napoli esplode la protesta dei tifosi per il colore dello sponsor

Fiorentina e Napoli condividono da quest’anno lo stesso sponsor tecnico: Robe di Kappa. E la presentazione della nuova maglia azzurra ha anticipato quella di oggi dei viola (LE FOTO), con alcuni aspetti estetici che sono anche simili, tipo i bordo delle maniche. E se a Firenze le reazioni sembrano in prevalenza positive – vedi sondaggio in basso – a Napoli è invece esplosa fragorosa una protesta dei tifosi. Oggetto del contendere il colore rosso della scritta Lete, sponsor principale. Sui social è diventato virale l’hashtag #LeteOut ed è partita anche una petizione sul web per chiedere che la scritta diventi bianca.

