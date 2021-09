Lutto: è scomparso Romano Fogli, il vice di Trapattoni a Firenze

Romano Fogli se n'è andato stamani: il ricordo dell'ex calciatore del Milan tra le altre, che ha lavorato a Firenze con il Trap

Stamani è scomparso a 83 anni Romano Fogli, ex giocatore e allenatore toscano di Santa Maria a Monte in provincia di Pisa e nonno del portiere della Primavera Gabriele Fogli. È stato una storica bandiera del Bologna e vincitore dello scudetto nel 1964. Nel corso della carriera ha vestito anche le maglie di Torino, Milan e Catania. Con i rossoneri ha vinto la Coppa dei Campioni nel 1968/1969 e la Coppa Intercontinentale proprio nel '69. Nella sua carriera ha collezionato anche 13 presenze con la maglia della Nazionale. Da allenatore ha concluso la sua carriera, nel corso della quale ha allenato squadre come Reggiana e Livorno, facendo da vice a Trapattoni nella Fiorentina dal 1998 al 2000.