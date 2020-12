L’opinione: “Rocco primo tifoso, ma a volte esagera. Alla Fiorentina serve unità”

Giampaolo Marchini, firma de La Nazione, è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno per commentare la lunga chiacchierata con Rocco Commisso:

Il presidente in alcune parti è andato un pochino lungo ma condivido le sue parole di incoraggiamento. Restiamo uniti per il bene della Fiorentina. Un ambiente che non rimane unito difficilmente potrà andare lontano. Commisso è il primo tifoso, lui difende società e giocatori a spada tratta. In ogni caso se ci sono situazioni ambigue nei suoi confronti meglio portarle nelle sedi più opportune. Mi piacerebbe parlare maggiormente di calcio. Rocco sa tutto, fa bene a non svelare le strategie future. La Fiorentina si muoverà con decisione sul mercato. Preferisco comunque una persona come Rocco, schietta e sincera, ad un patron che invece si nasconde.